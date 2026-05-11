Sengouagnet

LECTURES THÉÂTRALISÉES

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Lectures théâtralisées au Jardin Créagire les mots prennent vie !

Lectures théâtralisées à Sengouagnet.

Lectures théâtralisées par la Compagnie BB&BB Viens t’en flâner .

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Staged readings at Jardin Créagire: words come to life!

L’événement LECTURES THÉÂTRALISÉES Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE