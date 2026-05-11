LECTURES THÉÂTRALISÉES Sengouagnet
LECTURES THÉÂTRALISÉES Sengouagnet vendredi 26 juin 2026.
Sengouagnet
LECTURES THÉÂTRALISÉES
JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Lectures théâtralisées au Jardin Créagire les mots prennent vie !
Lectures théâtralisées à Sengouagnet.
Lectures théâtralisées par la Compagnie BB&BB Viens t’en flâner .
JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Staged readings at Jardin Créagire: words come to life!
L’événement LECTURES THÉÂTRALISÉES Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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