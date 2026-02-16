RANDO AQUA LUDIQUE EN FAMILLE

LE RDV EST FIXÉ DEVANT LA VITRINE VA NU PIEDS Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-01 2026-08-01 2026-08-31 2026-09-01

Partez à la découverte de la petite Amazonie Pyrénéenne en rando aqua aux côtés de Nathanaël.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Une balade aquatique en immersion dans une ambiance tropicale dans nos Pyrénées sauvages.

A partir de 4 ans. .

LE RDV EST FIXÉ DEVANT LA VITRINE VA NU PIEDS Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the little Pyrenean Amazon on an aqua trek with Nathanaël.

Bookings at the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

L’événement RANDO AQUA LUDIQUE EN FAMILLE Sengouagnet a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE