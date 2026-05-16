RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LA VUE CRÉAGIRE Sengouagnet
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LA VUE CRÉAGIRE Sengouagnet vendredi 5 juin 2026.
Sengouagnet
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LA VUE CRÉAGIRE
CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Préserver avant tout le côté humain du lieu la convivialité, l’accueil de tous, le partage et l’échange autour d’expériences artistiques et de valeurs écologiques.
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS La Vue
Préserver avant tout le côté humain du lieu la convivialité, l’accueil de tous, le partage et l’échange autour d’expériences artistiques et de valeurs écologiques. Venir au jardin, c’est se faire du bien. C’est renouer avec la nature, le vivant, et prendre le temps d’un moment simple, ouvert et chaleureux.
Cette démarche se prolonge aussi au-delà du jardin, grâce à la salle Créagire attenante, qui accueille toute l’année des événements porteurs de sens et stimulants. Le lieu invite ainsi visiteurs et adhérents à partager des moments de confiance, de conscience et de rencontre.
Max 30 personnes. 2 .
CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Above all, to preserve the human side of the site: conviviality, welcoming everyone, sharing and exchanging artistic experiences and ecological values.
L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LA VUE CRÉAGIRE Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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