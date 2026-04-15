Le jardin Créagire est ouvert, Créagire, Sengouagnet

Le jardin Créagire est ouvert 22 mai – 15 août Créagire Haute-Garonne

L’entrée au jardin est de 3€ par personne et 2€ pour les enfants et les groupes. Pour les soirées performances vivantes la participation est libre et indispensable. (Pas de CB)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T14:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-15T14:30:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00

Jardin Créagire

« FLÂNER…en 2026

Flâner c’est accorder du temps à ce qui n’en demande pas!

L’association Art Corps et Art Cris vous invite à découvrir ce lieu de quiétude artistique qui existe depuis 12 ans avec un thème différent chaque année. Une équipe de professionels et amateurs passionnée, vous accueilleront pour la visite du jardin et aussi pour l’une de nos soirées spectacle, concert ou performance. (voir le programme complet.)

Une belle salle d’exposition de 130m2 climatisée longeant la rivière Ger, sert de repli en cas de caprice météo.

Une petite guinguette éclairera nos soirées.

La convivialité, l’accueil et le partage artistique sont nos priorités, pour petits et grands. Venir au jardin, c’est pour se faire du bien. C’est prendre son temps, observer, se balader, s’assoir, respirer, partager, nouer des liens avec la nature, le vivant, les êtres…

La réservation aux soirées est sur réservation au 06 69 55 81 54

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Un jardin artistique, poétique et vivant à Sengouagnet jardin spectacle

véronique Piat