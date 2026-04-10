Sengouagnet

BRAME DU CERF ET CONVIVIALITÉ AU PIED DU CAGIRE

ROUTE D’ASPET Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11

Vivez l’intensité de la saison des amours au cœur des Pyrénées, en un lieu d’exception, avec l’inoubliable expérience du brame du cerf.

Au pied du pic de Cagire, dans les forêts et clairières dominant la vallée d’Aspet, l’automne amène une atmosphère particulière brumes du soir, odeurs de sous-bois, fraîcheur des premiers froids. La forêt résonne du puissant appel des cerfs, venez découvrir ce moment magique aux côté de Nathanaël accompagnateur en montagne. .

ROUTE D’ASPET Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

Experience the intensity of the mating season in the heart of the Pyrenees, in an exceptional setting, with an unforgettable stag bellowing experience.

L’événement BRAME DU CERF ET CONVIVIALITÉ AU PIED DU CAGIRE Sengouagnet a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE