Visite du Jardin créagire, Jardin artistique et vivant – Créagire, Sengouagnet

Visite du Jardin créagire 5 – 7 juin Jardin artistique et vivant – Créagire Haute-Garonne

Payant. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Préserver avant tout le côté humain du lieu : la convivialité, l’accueil de tous, le partage et l’échange autour d’expériences artistiques et de valeurs écologiques.

Venir au jardin, c’est se faire du bien. C’est renouer avec la nature, le vivant, et prendre le temps d’un moment simple, ouvert et chaleureux.

Cette démarche se prolonge aussi au-delà du jardin, grâce à la salle Créagire attenante, qui accueille toute l’année des événements porteurs de sens et stimulants. Le lieu invite ainsi visiteurs et adhérents à partager des moments de confiance, de conscience et de rencontre.

Jardin artistique et vivant – Créagire 31160 Sengouagnet Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 80 00 http://labyrinthecreagire.blogspot.fr Dans le Piémont pyrénéen commingeois, au pied du pic de Cagire (1 912 m d’altitude) et le long de la rivière Ger, jardin privé plat sur 2 300 m2 avec labyrinthe artistique, poétique, botanique et utopique à vocation pédagogique et ludique autour de l’environnement, réalisé à partir de la flore locale et ponctué d’œuvres artistiques : dôme sculpture en bambou, zone minérale blanche, cité des échelles. Lieu d’adaptation aux saisons (chaleur, humidité), porté par l’association « Art Corps et Art Cris » (atelier Créagire) dont la volonté est de dynamiser et valoriser le territoire. Espace scénique. Au sud-est de Saint-Gaudens et 3 km d’Aspet, prendre petite route sur la gauche avant le village et suivre le fléchage « Créagire ». Parking à proximité, animaux non admis.

Préserver avant tout le côté humain du lieu : la convivialité, l’accueil de tous, le partage et l’échange autour d’expériences artistiques et de valeurs écologiques.

©véronique Piat