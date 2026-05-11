Sengouagnet

NOCTURNE DE L’ÉTÉ

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

La Nocturne de l’été au Jardin Créagire !

Nocturne de l’été à Sengouagnet.

Au programme

19h De la marche à la danse Possibilité de participer ou d’observer par Nathalie Ancé Guinguette

21h Duo Deneb Thierry Di Filippo (contrebasse) Youssef Ghazzal (Oud) Jardin illuminé .

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Summer Nocturne at Jardin Créagire!

L’événement NOCTURNE DE L’ÉTÉ Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE