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NOCTURNE DE L’ÉTÉ Sengouagnet

NOCTURNE DE L’ÉTÉ Sengouagnet jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : JARDIN CRÉAGIRE

Ville : 31160 Sengouagnet

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sengouagnet

NOCTURNE DE L’ÉTÉ

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

La Nocturne de l’été au Jardin Créagire !
Nocturne de l’été à Sengouagnet.

Au programme

19h De la marche à la danse Possibilité de participer ou d’observer par Nathalie Ancé Guinguette
21h Duo Deneb Thierry Di Filippo (contrebasse) Youssef Ghazzal (Oud) Jardin illuminé   .

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Summer Nocturne at Jardin Créagire!

L’événement NOCTURNE DE L’ÉTÉ Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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