NOCTURNE DE L’ÉTÉ Sengouagnet
NOCTURNE DE L’ÉTÉ Sengouagnet jeudi 30 juillet 2026.
Sengouagnet
NOCTURNE DE L’ÉTÉ
JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
La Nocturne de l’été au Jardin Créagire !
Nocturne de l’été à Sengouagnet.
Au programme
19h De la marche à la danse Possibilité de participer ou d’observer par Nathalie Ancé Guinguette
21h Duo Deneb Thierry Di Filippo (contrebasse) Youssef Ghazzal (Oud) Jardin illuminé .
JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Summer Nocturne at Jardin Créagire!
L’événement NOCTURNE DE L’ÉTÉ Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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