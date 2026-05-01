Après-midi fantastique Place Jean Moulin Bavilliers

Bavilliers

Après-midi fantastique

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

La médiathèque de Bavilliers vous invite à un après-midi fantastique placé sous le signe de l’imaginaire et de la créativité.

Au programme

Découverte de l’album Bergère des étoiles de E. K. Mosley avec Nassima

Activité poétique création de sa propre étoile shaker inspirée de l’univers du livre

Atelier Paper Toys monstrueux avec Loïc

Les ateliers auront lieu de 14h à 16h.

La remise des prix du concours de dessin se déroulera à 18h.

Activités libres à partir de 6 ans. .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

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English : Après-midi fantastique

L’événement Après-midi fantastique Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)