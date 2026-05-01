Après-midi fantastique Place Jean Moulin Bavilliers
Après-midi fantastique Place Jean Moulin Bavilliers mercredi 20 mai 2026.
Bavilliers
Après-midi fantastique
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
La médiathèque de Bavilliers vous invite à un après-midi fantastique placé sous le signe de l’imaginaire et de la créativité.
Au programme
Découverte de l’album Bergère des étoiles de E. K. Mosley avec Nassima
Activité poétique création de sa propre étoile shaker inspirée de l’univers du livre
Atelier Paper Toys monstrueux avec Loïc
Les ateliers auront lieu de 14h à 16h.
La remise des prix du concours de dessin se déroulera à 18h.
Activités libres à partir de 6 ans. .
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi fantastique
L’événement Après-midi fantastique Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)