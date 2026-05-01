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Après-midi fantastique Place Jean Moulin Bavilliers

Après-midi fantastique Place Jean Moulin Bavilliers mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Place Jean Moulin

Adresse : Médiathèque de Bavilliers

Ville : 90800 Bavilliers

Département : Territoire de Belfort

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bavilliers

Après-midi fantastique

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

La médiathèque de Bavilliers vous invite à un après-midi fantastique placé sous le signe de l’imaginaire et de la créativité.

Au programme

Découverte de l’album Bergère des étoiles de E. K. Mosley avec Nassima
Activité poétique création de sa propre étoile shaker inspirée de l’univers du livre
Atelier Paper Toys monstrueux avec Loïc

Les ateliers auront lieu de 14h à 16h.

La remise des prix du concours de dessin se déroulera à 18h.

Activités libres à partir de 6 ans.   .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02  mediatheque@bavilliers.fr

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English : Après-midi fantastique

L’événement Après-midi fantastique Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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