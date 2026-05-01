Soirée découverte du cinéma fantastique Salle des Ricochets Bavilliers
Soirée découverte du cinéma fantastique Salle des Ricochets Bavilliers vendredi 22 mai 2026.
Bavilliers
Soirée découverte du cinéma fantastique
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
La médiathèque de Bavilliers vous propose une soirée consacrée au cinéma fantastique et d’horreur le vendredi 22 mai à 18h, à la Salle des Ricochets.
Au programme la projection d’un documentaire autour du cinéma fantastique et d’horreur, suivie d’un échange avec Loïc Bugnon.
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir l’histoire, les codes et les influences d’un genre cinématographique incontournable.
Public interdit aux moins de 18 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
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English : Soirée découverte du cinéma fantastique
L’événement Soirée découverte du cinéma fantastique Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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