Soirée découverte du cinéma fantastique Salle des Ricochets Bavilliers

Bavilliers

Soirée découverte du cinéma fantastique

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La médiathèque de Bavilliers vous propose une soirée consacrée au cinéma fantastique et d’horreur le vendredi 22 mai à 18h, à la Salle des Ricochets.

Au programme la projection d’un documentaire autour du cinéma fantastique et d’horreur, suivie d’un échange avec Loïc Bugnon.

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir l’histoire, les codes et les influences d’un genre cinématographique incontournable.

Public interdit aux moins de 18 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

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English : Soirée découverte du cinéma fantastique

L’événement Soirée découverte du cinéma fantastique Bavilliers a été mis à jour le 2026-05-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)