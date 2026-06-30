Après-midi gourmand ZAC du Mont de Magny Gisors
samedi 4 juillet 2026 · ZAC du Mont de Magny · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Après-midi gourmand
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Offrez à vos enfants un après-midi rempli de gourmandise, de créativité et de bonne humeur.
Au programme
Maquillage pour enfants (5 €/enfant),
Atelier décoration gaufres gourmandes,
Jeux de société pour tous les âges,
Espace création libre peintures, dessins et imagination à volonté.
Les places pour le maquillage étant limitées, pensez à réserver votre créneau dès maintenant au 06 99 49 89 79. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Après-midi gourmand
L’événement Après-midi gourmand Gisors a été mis à jour le 2026-06-22 par Vexin Normand Tourisme
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