Après-midi gourmand ZAC du Mont de Magny Gisors

samedi 4 juillet 2026 · ZAC du Mont de Magny · Gisors

Informations pratiques

Gisors

Après-midi gourmand

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Offrez à vos enfants un après-midi rempli de gourmandise, de créativité et de bonne humeur.

Au programme

Maquillage pour enfants (5 €/enfant),

Atelier décoration gaufres gourmandes,

Jeux de société pour tous les âges,

Espace création libre peintures, dessins et imagination à volonté.

Les places pour le maquillage étant limitées, pensez à réserver votre créneau dès maintenant au 06 99 49 89 79. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Après-midi gourmand

L’événement Après-midi gourmand Gisors a été mis à jour le 2026-06-22 par Vexin Normand Tourisme