Kave Fest 5e Kastle Edition Gisors
Kave Fest 5e Kastle Edition Gisors vendredi 3 juillet 2026.
Gisors
Kave Fest 5e Kastle Edition
Place de Blanmont Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Tout commence en 2016 par un pari fou une bande d’amis décide de faire trembler les murs d’un jardin à Chatou. Le Kave Fest était né. Dix ans ans plus tard, l’esprit est resté intact, mais le décor a changé de dimension.
Depuis 2022, le festival a trouvé son écrin sacré le majestueux Château de Gisors. Un contraste saisissant entre la puissance des riffs et l’aura historique du monument. Après avoir vu défiler des pointures internationales comme Landmvrks, Septicflesh, Plini ou encore l’incroyable Coheed and Cambria en 2025, le Kave Fest s’impose aujourd’hui comme une étape incontournable.
5e Kastle Edition Préparez-vous au choc.
Trois jours, 24 groupes, 6 000 passionnés. L’édition 2026 s’annonce épique. Voici le programme de vos hostilités
– Vendredi 3 juillet
Skindred
Stoned Jesus
Sun
Calva Louise
Bukowksi
Monnekÿn
– Samedi 4 juillet
Rise of the Northstar
Resolve
Dying Wish
Ashen
Horskh
Solitaris
Mirabelle
Sex Shop Mushrooms
Kozoria
– Dimanche 6 juillet
Lacuna Coil
Equilibrium
Sowulo
Blackbriar
Akiavel
Silhouette
Vestige
Ckraft
6:33
Rejoignez la meute au pied du château pour un week-end brut, intense et inoubliable.
Laissez-vous tenter par les stands d’artisanat d’art, repartez avec un souvenir unique ou immortalisez l’instant au stand de tatouage ou de body painting.
Pour recharger les batteries, la restauration met à l’honneur les produits locaux et une sélection de bières et un cidre qui n’a rien à envier à la qualité de la programmation.
Vie sur place Kamping (nombre de places limité et parking à disposition pour une logistique simplifiée.
Info pratique cette année le bracelet devient moyen de paiement. Il est accepté sur les espaces suivants bar, kuisine, kafétéria, merch officiel (CB possible). Attention pas de cashless sur les stands de créateurs, le stand des tatoueurs ainsi que sur le merch des artistes. .
Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 08 63 88 79 kontact@la-kave.com
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English : Kave Fest 5e Kastle Edition
L’événement Kave Fest 5e Kastle Edition Gisors a été mis à jour le 2026-06-25 par Vexin Normand Tourisme
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