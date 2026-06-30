Fête nationale Parc du Château de Gisors Gisors

Gisors

Fête nationale

Parc du Château de Gisors Etang de la Ballastière Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La Ville de Gisors célèbre la Fête nationale.

Les festivités démarreront dès 22h avec la retraite aux flambeaux (départ rue de la Reine Blanche), suivie à 2h d’un grand feu d’artifice musical à l’étang de la Ballastière. À 2h0, rendez-vous au parc du château pour le traditionnel bal de la Fête nationale. .

Parc du Château de Gisors Etang de la Ballastière Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Gisors a été mis à jour le 2026-06-20 par Vexin Normand Tourisme