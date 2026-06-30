Fête nationale Parc du Château de Gisors Gisors
Fête nationale Parc du Château de Gisors Gisors mardi 14 juillet 2026.
Gisors
Fête nationale
Parc du Château de Gisors Etang de la Ballastière Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La Ville de Gisors célèbre la Fête nationale.
Les festivités démarreront dès 22h avec la retraite aux flambeaux (départ rue de la Reine Blanche), suivie à 2h d’un grand feu d’artifice musical à l’étang de la Ballastière. À 2h0, rendez-vous au parc du château pour le traditionnel bal de la Fête nationale. .
Parc du Château de Gisors Etang de la Ballastière Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Gisors a été mis à jour le 2026-06-20 par Vexin Normand Tourisme
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