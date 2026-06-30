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Fête nationale Parc du Château de Gisors Gisors

Fête nationale Parc du Château de Gisors Gisors mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Parc du Château de Gisors
Adresse
Etang de la Ballastière
Ville
27140 Gisors
Département
Eure
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Tarif

Gisors

Fête nationale

Parc du Château de Gisors Etang de la Ballastière Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :
2026-07-13

La Ville de Gisors célèbre la Fête nationale.
Les festivités démarreront dès 22h avec la retraite aux flambeaux (départ rue de la Reine Blanche), suivie à 2h d’un grand feu d’artifice musical à l’étang de la Ballastière. À 2h0, rendez-vous au parc du château pour le traditionnel bal de la Fête nationale.   .

Parc du Château de Gisors Etang de la Ballastière Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Gisors a été mis à jour le 2026-06-20 par Vexin Normand Tourisme

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