Après-midi jeux à la médiathèque Médiathèque Saint-Pal-de-Chalencon
Après-midi jeux à la médiathèque Médiathèque Saint-Pal-de-Chalencon vendredi 17 avril 2026.
Saint-Pal-de-Chalencon
Après-midi jeux à la médiathèque
Médiathèque 1 place de la coopérative Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17
L’équipe de la médiathèque vous invite à venir ouvrir sa malle à jeux,
Sur place vous pourrez découvrir nos divers jeux de plateau, puzzles, jeux de cartes etc.
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Médiathèque 1 place de la coopérative Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 67
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English :
The mediatheque team invites you to come and open its games trunk,
On site, you’ll be able to discover our various board games, puzzles, card games and more.
L’événement Après-midi jeux à la médiathèque Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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