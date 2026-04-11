Après-midi jeux à la médiathèque Médiathèque Saint-Pal-de-Chalencon

Saint-Pal-de-Chalencon

Après-midi jeux à la médiathèque

Médiathèque 1 place de la coopérative Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

L’équipe de la médiathèque vous invite à venir ouvrir sa malle à jeux,

Sur place vous pourrez découvrir nos divers jeux de plateau, puzzles, jeux de cartes etc.

.

Médiathèque 1 place de la coopérative Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The mediatheque team invites you to come and open its games trunk,

On site, you’ll be able to discover our various board games, puzzles, card games and more.

L’événement Après-midi jeux à la médiathèque Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron