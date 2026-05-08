Après-midi jeux Le Grand Bain Casteljaloux
Après-midi jeux Le Grand Bain Casteljaloux dimanche 17 mai 2026.
Casteljaloux
Après-midi jeux
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Les jeux des bénévoles sont pour adultes et adolescents
Possibilité d’amener vos propres jeux.
Animé par Delphine et Jean-François. .
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26 legrandbain47@gmail.com
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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