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Après-midi jeux Le Grand Bain Casteljaloux

Après-midi jeux Le Grand Bain Casteljaloux

Après-midi jeux Le Grand Bain Casteljaloux dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Le Grand Bain

Adresse : 69 Grand Rue

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Après-midi jeux

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Les jeux des bénévoles sont pour adultes et adolescents
Possibilité d’amener vos propres jeux.
Animé par Delphine et Jean-François.   .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26  legrandbain47@gmail.com

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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