Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux
Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux mercredi 24 juin 2026.
Casteljaloux
Popote du mercredi
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 12:00:00
fin : 2026-06-24 14:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Les résidents de l’habitat inclusif vous préparent un petit repas fait maison. .
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 25 55 legrandbain47@gmail.com
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English : Popote du mercredi
L’événement Popote du mercredi Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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