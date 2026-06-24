Après-midi jeux Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 27 juin, 14h00

Jeux traditionnels et populaires d’hier et d’aujourd’hui qui stimulent la stratégie, l’adresse, la réflexion…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T18:00:00.000+02:00

1



Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

