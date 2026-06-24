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Après-midi jeux Centre Culturel La Marchoise Gençay

Après-midi jeux Centre Culturel La Marchoise Gençay

Après-midi jeux Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 27 juin 2026.

Lieu : Centre Culturel La Marchoise

Adresse : 16 route de Civray

Ville : Gençay

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Après-midi jeux Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 27 juin, 14h00

Jeux traditionnels et populaires d’hier et d’aujourd’hui qui stimulent la stratégie, l’adresse, la réflexion…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T18:00:00.000+02:00

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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay


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