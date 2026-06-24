Atelier Caviardage Centre Culturel La Marchoise Gençay
Atelier Caviardage Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 4 juillet 2026.
Atelier Caviardage Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 4 juillet, 14h30
La bibliothèque de Gençay et le Centre Culturel-La Marchoise vous invitent à un atelier créatif de caviardage dont le principe est de transformer les pages d’un livre en créations uniques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T16:30:00.000+02:00
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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay
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