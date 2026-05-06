30 ans de la caserne de Gençay Gençay
30 ans de la caserne de Gençay Gençay samedi 4 juillet 2026.
Gençay
30 ans de la caserne de Gençay
Centre d’Incendie et de Secours Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
À l’occasion du 30ᵉ anniversaire du Centre d’Incendie et de Secours de Gençay, nous organisons une journée commémorative et festive le samedi 4 juillet prochain.
Cette journée va se dérouler selon le programme suivant
Un défilé officiel, au départ de l’ancienne caserne située place du Champ de Foire, jusqu’à l’actuelle caserne, en traversant le bourg de Gençay ;
Une cérémonie officielle organisée au sein de notre remise ;
Une après-midi portes ouvertes, destinée à faire découvrir les locaux et les missions des sapeurs-pompiers à la population de manière ludique et interactive ;
Une soirée conviviale, autour de foodtrucks et d’une animation musicale assurée par un DJ .
Centre d’Incendie et de Secours Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 83 80 86 aspg@hotmail.fr
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English : 30 ans de la caserne de Gençay
L’événement 30 ans de la caserne de Gençay Gençay a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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