Après-midi jeux de société Abreschviller
samedi 26 septembre 2026 · Abreschviller
Informations pratiques
Abreschviller
Après-midi jeux de société
84 rue Jordy Bibliothèque municipale Abreschviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez participer à un moment convivial pour petits et grands, autour des jeux de société !Tout public
0 .
84 rue Jordy Bibliothèque municipale Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 70 32 bibliabreschviller1@gmail.com
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English :
Come join us for a fun time for young and old alike, playing board games!
L’événement Après-midi jeux de société Abreschviller a été mis à jour le 2026-08-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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