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AGENDA · Abreschviller

Après-midi jeux de société Abreschviller

samedi 26 septembre 2026 · Abreschviller

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
84 rue Jordy Bibliothèque municipale
Ville
57560 Abreschviller
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Abreschviller

Après-midi jeux de société

84 rue Jordy Bibliothèque municipale Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez participer à un moment convivial pour petits et grands, autour des jeux de société !Tout public
0  .

84 rue Jordy Bibliothèque municipale Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 70 32  bibliabreschviller1@gmail.com

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English :

Come join us for a fun time for young and old alike, playing board games!

L’événement Après-midi jeux de société Abreschviller a été mis à jour le 2026-08-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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