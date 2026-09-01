Informations pratiques

Abreschviller

Après-midi jeux de société

84 rue Jordy Bibliothèque municipale Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez participer à un moment convivial pour petits et grands, autour des jeux de société !Tout public

0 .

84 rue Jordy Bibliothèque municipale Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 70 32 bibliabreschviller1@gmail.com

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English :

Come join us for a fun time for young and old alike, playing board games!

L’événement Après-midi jeux de société Abreschviller a été mis à jour le 2026-08-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD