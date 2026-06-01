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APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud samedi 20 juin 2026.

Lieu : LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE

Adresse : 2 Place de la Mairie

Ville : 31330 Le Burgaud

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Le Burgaud

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Nous vous attendons nombreux à la Ludothèque La Libellule , au Burgaud !
Initiation au jeu de rôle. De 15h00 à 18h00, profitez d’un après-midi convivial, en découvrant de nouveaux jeux ! Goûter offert. 5  .

LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie   marysemenuzzo1@gmail.com

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English :

We look forward to seeing you at the La Libellule toy library in Le Burgaud!

L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Le Burgaud a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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