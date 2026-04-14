Après-midi jeux de société, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

Après-midi jeux de société 24 avril – 17 juin Médiathèque Hazebrouck Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Prochaines séances :

24 avril

29 avril

20 mai

17 juin

Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Envie de vous divertir ? L’équipe de la Médiathèque d’Hazebrouck organise pendant l’année des après-midi jeux de société.