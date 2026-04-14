Après-midi jeux de société, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck
Après-midi jeux de société, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck vendredi 24 avril 2026.
Après-midi jeux de société 24 avril – 17 juin Médiathèque Hazebrouck Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Prochaines séances :
- 24 avril
- 29 avril
- 20 mai
- 17 juin
Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Envie de vous divertir ? L’équipe de la Médiathèque d’Hazebrouck organise pendant l’année des après-midi jeux de société.
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