Forum, Mission Locale Flandre Intérieure, Hazebrouck

Forum Mardi 28 avril, 09h30 Mission Locale Flandre Intérieure Nord

Entrée libre, ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

La Mission Locale organise la 3ème édition du forum « Les métiers de l’uniforme et de la sécurité » à Hazebrouck.

Le mardi 28 avril de 9h30 à 12h dans les locaux de la Mission Locale d’Hazebrouck.

Venez rencontrer :

Gendarmerie Nationale

Police Nationale

Douane

Armée de terre

Armée de l’air et de l’espace

Marine Nationale

SDIS – Pompiers

Administration pénitentiaire

CREFO : organisme de formation / Formation au métier d’agent de sécurité

Au programme :

Exploration des différents secteurs professionnels et des parcours de carrière : métiers de terrain, métiers techniques (mécanique, logistique, BTP, informatique, etc.), ainsi que métiers administratifs.

Information sur les concours et les modalités de recrutement

Démonstration métiers : stand de tir au laser réalisé par la Police Nationale

Ouvert à tous !

Mission Locale Flandre Intérieure 14 rue Louis Warein, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

La Mission Locale organise la 3ème édition du forum « Les métiers de l’uniforme et de la sécurité » à Hazebrouck.