Forum, Mission Locale Flandre Intérieure, Hazebrouck
Forum, Mission Locale Flandre Intérieure, Hazebrouck mardi 28 avril 2026.
Forum Mardi 28 avril, 09h30 Mission Locale Flandre Intérieure Nord
Entrée libre, ouvert à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00
La Mission Locale organise la 3ème édition du forum « Les métiers de l’uniforme et de la sécurité » à Hazebrouck.
Le mardi 28 avril de 9h30 à 12h dans les locaux de la Mission Locale d’Hazebrouck.
Venez rencontrer :
- Gendarmerie Nationale
- Police Nationale
- Douane
- Armée de terre
- Armée de l’air et de l’espace
- Marine Nationale
- SDIS – Pompiers
- Administration pénitentiaire
- CREFO : organisme de formation / Formation au métier d’agent de sécurité
Au programme :
Exploration des différents secteurs professionnels et des parcours de carrière : métiers de terrain, métiers techniques (mécanique, logistique, BTP, informatique, etc.), ainsi que métiers administratifs.
Information sur les concours et les modalités de recrutement
Démonstration métiers : stand de tir au laser réalisé par la Police Nationale
Ouvert à tous !
Mission Locale Flandre Intérieure 14 rue Louis Warein, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
La Mission Locale organise la 3ème édition du forum « Les métiers de l’uniforme et de la sécurité » à Hazebrouck.
À voir aussi à Hazebrouck (Nord)
- SOIRÉE 90’s POP CANM, Centre d’Animation du Nouveau Monde, Hazebrouck 18 avril 2026
- Concert de musique baroque – Musique au Musée, Musée des Augustins, Hazebrouck 19 avril 2026
- Femmes artistes de Pays-Bas Conférence par Grégory Vroman, Salle des Augustins, Hazebrouck 30 avril 2026
- Remise des prix du Concours de Poésie — Printemps des Poètes, Théâtre de l’Orphéon, Hazebrouck 30 avril 2026
- Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents, Hazebrouck, Hazebrouck 18 mai 2026