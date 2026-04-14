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Forum, Mission Locale Flandre Intérieure, Hazebrouck

Forum, Mission Locale Flandre Intérieure, Hazebrouck

Forum, Mission Locale Flandre Intérieure, Hazebrouck mardi 28 avril 2026.

Lieu : Mission Locale Flandre Intérieure

Adresse : 14 rue Louis Warein, 59190 Hazebrouck

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif : Entrée libre, ouvert à tous

Forum Mardi 28 avril, 09h30 Mission Locale Flandre Intérieure Nord

Entrée libre, ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

La Mission Locale organise la 3ème édition du forum « Les métiers de l’uniforme et de la sécurité » à Hazebrouck.
Le mardi 28 avril de 9h30 à 12h dans les locaux de la Mission Locale d’Hazebrouck.
Venez rencontrer :

  • Gendarmerie Nationale
  • Police Nationale
  • Douane
  • Armée de terre
  • Armée de l’air et de l’espace
  • Marine Nationale
  • SDIS – Pompiers
  • Administration pénitentiaire
  • CREFO : organisme de formation / Formation au métier d’agent de sécurité

Au programme :
Exploration des différents secteurs professionnels et des parcours de carrière : métiers de terrain, métiers techniques (mécanique, logistique, BTP, informatique, etc.), ainsi que métiers administratifs.
Information sur les concours et les modalités de recrutement
Démonstration métiers : stand de tir au laser réalisé par la Police Nationale
Ouvert à tous !

Mission Locale Flandre Intérieure 14 rue Louis Warein, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
La Mission Locale organise la 3ème édition du forum « Les métiers de l’uniforme et de la sécurité » à Hazebrouck.

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