Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents, Hazebrouck, Hazebrouck

Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents Lundi 18 mai, 14h30 Hazebrouck Nord

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T14:30:00+02:00 – 2026-05-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-18T14:30:00+02:00 – 2026-05-18T15:30:00+02:00

À bord du bus, pendant une heure, autour d’un café ou d’un thé, nous vous invitons à partager vos expériences, vos questionnements, vos joies et vos doutes de parents, dans un cadre bienveillant et sans jugement.

Ici, pas de conférence ni de leçon : chacun vient comme il est, pour écouter, parler s’il le souhaite, et trouver du soutien auprès d’autres parents qui vivent ou ont vécu des situations similaires.

Un temps pour créer du lien, s’entraider et repartir un peu plus léger. Un instant pour soi… et pour les autres parents

Lundi 18 mai, de 14h30 à 15h30 à Hazebrouck (Parking de la maternité).

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

1 inscription = 1 enfant + 1 accompagnement

Hazebrouck 1 rue de l’hopital 59190 hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-instant-papote-hazebrouck-1805 »}]

Rendez-vous lundi 18 mai à Hazebrouck à bord du bus des 1000 premiers jours pour un moment convivial pour souffler, échanger et partager son quotidien avec d’autres parents.