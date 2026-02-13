Gala de danse Bouge Toi : « Girl Power », Espace Flandre, Hazebrouck

Gala de danse Bouge Toi : « Girl Power » 19 et 20 juin Espace Flandre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Une année de travail sur scène !

L’association est fière de vous présenter le fruit d’une année de passion, d’apprentissage et de créativité à travers deux spectacles exceptionnels à Espace Flandre.

Vendredi 19 juin – 19h30

Thème : Girl Power

Un spectacle audacieux et puissant, porté par l’énergie, la confiance et la détermination. Une soirée vibrante qui met à l’honneur l’expression, la force et le talent.

Samedi soir – 19h30

Thème : School Académie

Plongez dans l’univers de l’école du spectacle ! Entre performances dynamiques et émotions partagées, nos artistes montent sur scène pour vous faire vivre une soirée pleine de surprises.

Deux soirées, deux univers, un même objectif : vous émerveiller.

Espace Flandre 50.71889925800909, 2.541489484654449 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

