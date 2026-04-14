Portes ouvertes de l’Ecole municipale de musique, Maison de la Musique Hazebrouck, Hazebrouck

Portes ouvertes de l’Ecole municipale de musique 8 – 13 juin Maison de la Musique Hazebrouck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T16:00:00+02:00 – 2026-06-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

L’Ecole municipale de musique d’Hazebrouck organise ses portes ouvertes du 8 au 13 juin.

Au programme :

Découvertes des cours du soir, concerts « à la découverte des instruments »…

Découverte des ateliers d’art, exposition…

Maison de la Musique Hazebrouck 5 Rue d’Aire, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://ud835uddeeud835uddffud835uddfcud835ude06ud835uddf2@ud835ude03ud835uddf6ud835uddf9ud835uddf9ud835uddf2-ud835uddf5ud835uddeeud835ude07ud835uddf2ud835uddefud835uddffud835uddfcud835ude02ud835uddf0ud835uddf8.ud835uddf3ud835uddff »}]

Vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument mais ne savez pas lequel choisir ? Passionné par l’art ? Envie d’exprimer vos talents artistiques ?