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Portes ouvertes de l’Ecole municipale de musique, Maison de la Musique Hazebrouck, Hazebrouck

Portes ouvertes de l’Ecole municipale de musique, Maison de la Musique Hazebrouck, Hazebrouck

Portes ouvertes de l’Ecole municipale de musique, Maison de la Musique Hazebrouck, Hazebrouck lundi 8 juin 2026.

Lieu : Maison de la Musique Hazebrouck

Adresse : 5 Rue d'Aire, 59190 Hazebrouck

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Portes ouvertes de l’Ecole municipale de musique 8 – 13 juin Maison de la Musique Hazebrouck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T16:00:00+02:00 – 2026-06-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

L’Ecole municipale de musique d’Hazebrouck organise ses portes ouvertes du 8 au 13 juin.
Au programme :

  • Découvertes des cours du soir, concerts « à la découverte des instruments »…

  • Découverte des ateliers d’art, exposition…

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Vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument mais ne savez pas lequel choisir ? Passionné par l’art ? Envie d’exprimer vos talents artistiques ?

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