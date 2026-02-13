Rallye des 1000 chemins 2026, Grand Place Hazebrouck, Hazebrouck

Rallye des 1000 chemins 2026 4 et 5 juillet Grand Place Hazebrouck Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T08:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T08:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

Le Rallye des 1000 Chemins c’est deux jours de rallye touristique (auto/moto/cyclo) sur routes qui combine sport, jeux et culture avec la beauté du patrimoine des Hauts-de-France. Il offre une expérience unique à tous les participants de 14 à 99 ans…

Grâce à son rayonnement international, nous avons créé un véritable moment de partage grâce aux concurrents venus de tous les horizons (8 équipages de la Réunion en 2022) pour vivre une aventure exceptionnelle.

Ouvert à tous, le rallye des 1000 chemins propose cette année 13 catégories Auto-Moto allant du cyclomoteur vintage aux belles Américaines.

Deux boucles/circuits proposés sur 2 jours

FLAM / AUDO (flamande/audomaroise) un jour et ARTOIS / 7 VALLÉES le second jour

Grand Place Hazebrouck Place du Général De Gaulle 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://1000-chemins.com/ledition-2026/inscription/ »}]

Rallye touristique auto/moto/cyclo au départ d’Hazebrouck

HEDICOM