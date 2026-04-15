Portes ouvertes des Ateliers d’Art, Ecole municipale des arts graphiques et des beaux-arts, Hazebrouck
Portes ouvertes des Ateliers d’Art, Ecole municipale des arts graphiques et des beaux-arts, Hazebrouck mercredi 24 juin 2026.
Portes ouvertes des Ateliers d’Art Mercredi 24 juin, 14h00 Ecole municipale des arts graphiques et des beaux-arts Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00
L’Ecole municipale des Arts graphiques et des Beaux-Arts organise ses portes ouvertes le mercredi 24 juin de 14h à 20h.
Ecole municipale des arts graphiques et des beaux-arts Place du Général de Gaulle 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
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