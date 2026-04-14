« Ose » Gala danse CANM le 40ème 12 et 13 juin Espace Flandre Hazebrouck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Le 40ème Gala de Danse du CANM s’annonce…vertigineux !

Venez découvrir « Ose », un spectacle exceptionnel imaginé et préparé par nos 16 professeurs de danse. Une création audacieuse, intense et pleine d’émotions… Cette 40ème édition promet d’être tout simplement incroyable !

Vendredi 12 juin & Samedi 13 juin à 20h à Espace Flandre.

Espace Flandre Hazebrouck rue du milieu Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-d-animation-du-nouveau-monde/evenements/ose-40eme-gala-de-danse-dance-for-you-by-canm-2026 »}]

Le CANM organise son 40ème gala de danse du CANM vendredi 12 juin et samedi 13 juin à 20h à l’Espace Flandre.

CANM