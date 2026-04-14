VESTIAIRE SOLIDAIRE 2026, centre socio éducatif 5919, Hazebrouck

VESTIAIRE SOLIDAIRE 2026 29 et 30 mai centre socio éducatif 5919 Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Le Vestiaire Solidaire 2026 arrive au CSE d’Hazebrouck ! Un événement placé sous le signe de la solidarité, du partage et de l’entraide.

Vous avez des vêtements en bon état que vous ne portez plus ? Donnez-leur une seconde vie ! À partir du mercredi 15 avril, vous pouvez déposer au CSE d’Hazebrouck des vêtements pour enfants et adultes, propres et en bon état.

Ces dons seront ensuite proposés gratuitement au public lors de deux journées solidaires :

Vendredi 29 mai de 9h à 17h

Samedi 30 mai de 10h à 16h

Pendant ces journées, chacun pourra venir choisir des vêtements librement. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. L’objectif est simple : permettre à chacun de s’équiper, tout en favorisant la solidarité et la réutilisation des vêtements.

Cette action, organisée par l’AAFAD Flandres-Lys et le CSE d’Hazebrouck, s’inscrit également dans une démarche écologique, en encourageant le réemploi et en évitant le gaspillage textile.

Pensez à apporter votre sac cabas pour repartir avec vos trouvailles !

Un bel événement local pour consommer autrement, partager et faire vivre la solidarité sur le territoire. Venez nombreux !

centre socio éducatif 5919 place Degroote 59190 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Le Vestiaire Solidaire 2026 est une action de solidarité. Cet événement permet à chacun de donner ou de bénéficier de vêtements en bon état, pour enfants et adultes. .