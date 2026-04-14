SOIRÉE 90’s POP CANM, Centre d’Animation du Nouveau Monde, Hazebrouck
SOIRÉE 90’s POP CANM, Centre d’Animation du Nouveau Monde, Hazebrouck samedi 18 avril 2026.
SOIRÉE 90’s POP CANM Samedi 18 avril, 19h00 Centre d’Animation du Nouveau Monde Hauts-de-France
Repas sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Venez danser, chanter et passer une super soirée en famille ou entre amis !
- Au CANM
- avec ou sans repas :
Au menu : Pâtes bolognaises et gourmandises !
Repas : 6€ adulte / 4€ enfant (-12 ans)
Entrée Sans repas : 3€ (à partir de 8 ans)
- Samedi 18 avril 2026 de 19h à 00h
Préparez vos meilleurs pas de danse et replongez dans l’ambiance des années 90 à 2000 !
Super soirée DJ avec les meilleurs hits des années 90/2000 !
Centre d’Animation du Nouveau Monde rue docteur César Samsoen 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Hauts-de-France Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-d-animation-du-nouveau-monde/evenements/soiree-annees-90-2000 »}]
Une soirée 90’s POP est organisée samedi 18 avril 2026 – de 19h à 00h au CANM.
CANM
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