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SOIRÉE 90’s POP CANM, Centre d’Animation du Nouveau Monde, Hazebrouck

SOIRÉE 90’s POP CANM, Centre d’Animation du Nouveau Monde, Hazebrouck

SOIRÉE 90’s POP CANM, Centre d’Animation du Nouveau Monde, Hazebrouck samedi 18 avril 2026.

Lieu : Centre d'Animation du Nouveau Monde

Adresse : rue docteur César Samsoen 59190 Hazebrouck

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Hauts-de-France

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Repas sur inscription

SOIRÉE 90’s POP CANM Samedi 18 avril, 19h00 Centre d’Animation du Nouveau Monde Hauts-de-France

Repas sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Venez danser, chanter et passer une super soirée en famille ou entre amis !

  • Au CANM
  • avec ou sans repas :

Au menu : Pâtes bolognaises et gourmandises !
Repas : 6€ adulte / 4€ enfant (-12 ans)
Entrée Sans repas : 3€ (à partir de 8 ans)

  • Samedi 18 avril 2026 de 19h à 00h

Préparez vos meilleurs pas de danse et replongez dans l’ambiance des années 90 à 2000 !
Super soirée DJ avec les meilleurs hits des années 90/2000 !

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Une soirée 90’s POP est organisée samedi 18 avril 2026 – de 19h à 00h au CANM.

CANM

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