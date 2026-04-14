SOIRÉE 90’s POP CANM, Centre d’Animation du Nouveau Monde, Hazebrouck

SOIRÉE 90’s POP CANM Samedi 18 avril, 19h00 Centre d’Animation du Nouveau Monde Hauts-de-France

Repas sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Venez danser, chanter et passer une super soirée en famille ou entre amis !

Au CANM

avec ou sans repas :

Au menu : Pâtes bolognaises et gourmandises !

Repas : 6€ adulte / 4€ enfant (-12 ans)

Entrée Sans repas : 3€ (à partir de 8 ans)

Samedi 18 avril 2026 de 19h à 00h

Préparez vos meilleurs pas de danse et replongez dans l’ambiance des années 90 à 2000 !

Super soirée DJ avec les meilleurs hits des années 90/2000 !

Centre d’Animation du Nouveau Monde rue docteur César Samsoen 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Hauts-de-France Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-d-animation-du-nouveau-monde/evenements/soiree-annees-90-2000 »}]

Une soirée 90’s POP est organisée samedi 18 avril 2026 – de 19h à 00h au CANM.

CANM