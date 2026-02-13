Femmes artistes de Pays-Bas Conférence par Grégory Vroman, Salle des Augustins, Hazebrouck

Femmes artistes de Pays-Bas Conférence par Grégory Vroman Jeudi 30 avril, 18h30 Salle des Augustins Nord

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Longtemps reléguées aux marges de l’histoire de l’art, les femmes artistes des Pays-Bas entre 1600 et 1750, furent pourtant nombreuses et reconnues en leur temps. Leur talent mérite d’être redécouvert

Amis du musée d’Hazebrouck