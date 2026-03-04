Remise des prix du Concours de Poésie — Printemps des Poètes, Théâtre de l’Orphéon, Hazebrouck

Remise des prix du Concours de Poésie — Printemps des Poètes Jeudi 30 avril, 18h30 Théâtre de l’Orphéon Nord

tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00

Pour clôturer cette édition en beauté, rejoignez-nous pour la remise des prix du concours de poésie et la lecture des textes lauréats. Une soirée placée sous le signe du partage et de l’émotion, pour célébrer les voix émergentes aux côtés d’Ada Mondès, poétesse en résidence, avant de prolonger ce moment autour d’un temps convivial et de belles rencontres.

Théâtre de l’Orphéon 32 Rue de Queux Saint-Hilaire, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 54 00 62 »}]

