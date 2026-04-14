Ateliers mémoire et équilibre, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck
Ateliers mémoire et équilibre, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck vendredi 15 mai 2026.
Ateliers mémoire et équilibre 15 mai – 26 juin, les vendredis CSE HAZEBROUCK Nord
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T14:30:00+02:00 – 2026-05-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00
7 séances ludiques combinant équilibre et stimulation cognitive à travers des jeux et ateliers (mémoire, recherche, formation de mots).
Ces exercices sont ouverts à tout niveau, ils sont effectués seuls, en binôme ou en équipe, dans la bonne humeur.
Inscription souhaitée au cycle complet. Gratuit et ouvert aux personnes de + de 60 ans.
CSE HAZEBROUCK Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 49 51 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 80 60 69 »}]
Séances ludiques combinant équilibre et stimulation cognitive à travers le jeu.
À voir aussi à Hazebrouck (Nord)
- Forum, Mission Locale Flandre Intérieure, Hazebrouck 28 avril 2026
- Forum « 10 jours sans écrans », Salle des Augustins, Hazebrouck 29 avril 2026
- Femmes artistes de Pays-Bas Conférence par Grégory Vroman, Salle des Augustins, Hazebrouck 30 avril 2026
- Remise des prix du Concours de Poésie — Printemps des Poètes, Théâtre de l’Orphéon, Hazebrouck 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Collège Fernande Benoist, Hazebrouck 1 mai 2026