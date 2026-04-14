Ateliers mémoire et équilibre, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck

Ateliers mémoire et équilibre 15 mai – 26 juin, les vendredis CSE HAZEBROUCK Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T14:30:00+02:00 – 2026-05-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00

7 séances ludiques combinant équilibre et stimulation cognitive à travers des jeux et ateliers (mémoire, recherche, formation de mots).

Ces exercices sont ouverts à tout niveau, ils sont effectués seuls, en binôme ou en équipe, dans la bonne humeur.

Inscription souhaitée au cycle complet. Gratuit et ouvert aux personnes de + de 60 ans.

CSE HAZEBROUCK Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 49 51 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 80 60 69 »}]

Séances ludiques combinant équilibre et stimulation cognitive à travers le jeu.