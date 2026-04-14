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Ateliers mémoire et équilibre, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck

Ateliers mémoire et équilibre, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck

Ateliers mémoire et équilibre, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck vendredi 15 mai 2026.

Lieu : CSE HAZEBROUCK

Adresse : Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : sur inscription

Ateliers mémoire et équilibre 15 mai – 26 juin, les vendredis CSE HAZEBROUCK Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T14:30:00+02:00 – 2026-05-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00

7 séances ludiques combinant équilibre et stimulation cognitive à travers des jeux et ateliers (mémoire, recherche, formation de mots).
Ces exercices sont ouverts à tout niveau, ils sont effectués seuls, en binôme ou en équipe, dans la bonne humeur.
Inscription souhaitée au cycle complet. Gratuit et ouvert aux personnes de + de 60 ans.

CSE HAZEBROUCK Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 49 51 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 80 60 69 »}]
Séances ludiques combinant équilibre et stimulation cognitive à travers le jeu.

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