Réunion Amicalement SEP, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck
Réunion Amicalement SEP, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck samedi 2 mai 2026.
Réunion Amicalement SEP Samedi 2 mai, 14h00 CSE HAZEBROUCK Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00
Samedi 4 avril 2026 à 14h15, nouvelle réunion de Amicalement SEP au CSE place Degroote à Hazebrouck.
Au programme : groupe de parole animé par Dounia, notre psychologue puis Isabelle animatrice sportive au CSE qui présentera une activité susceptible d’être adaptée à nos adhérents.
Nouveauté : une fois par mois possibilité de rencontrer un membre du bureau qui pourra vous donner toutes informations sur notre belle association et ses activités à l’Espace Jean Pierre Bailleul place du Sacré Cœur à Hazebrouck de 15h à 17h. Prochaine date : 24 avril 2026
Venez, on vous attend !
CSE HAZEBROUCK Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « sephaz@free.fr »}]
Amicalement SEP regroupe des personnes atteintes de sclérose en plaques ou d’autres maladies neurodégénératives, et de leurs aidants
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