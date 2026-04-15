Réunion Amicalement SEP, CSE HAZEBROUCK, Hazebrouck

Réunion Amicalement SEP Samedi 2 mai, 14h00 CSE HAZEBROUCK Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Samedi 4 avril 2026 à 14h15, nouvelle réunion de Amicalement SEP au CSE place Degroote à Hazebrouck.

Au programme : groupe de parole animé par Dounia, notre psychologue puis Isabelle animatrice sportive au CSE qui présentera une activité susceptible d’être adaptée à nos adhérents.

Nouveauté : une fois par mois possibilité de rencontrer un membre du bureau qui pourra vous donner toutes informations sur notre belle association et ses activités à l’Espace Jean Pierre Bailleul place du Sacré Cœur à Hazebrouck de 15h à 17h. Prochaine date : 24 avril 2026

Venez, on vous attend !

CSE HAZEBROUCK Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « sephaz@free.fr »}]

Amicalement SEP regroupe des personnes atteintes de sclérose en plaques ou d’autres maladies neurodégénératives, et de leurs aidants