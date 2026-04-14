Color Run Hazebrouck 2026, Parking de l’école de musique, Hazebrouck

Color Run Hazebrouck 2026 Vendredi 1 mai, 18h00 Parking de l’école de musique Nord

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T18:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T18:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Prépare-toi à vivre une expérience unique, festive et accessible à tous !

Que tu viennes pour courir, marcher ou simplement t’amuser entre amis ou en famille, cette Color Run est faite pour toi.

Un parcours en plusieurs ambiances : un moment festif avec food truck sur place !

‍♂️ Les parcours

800 m (réservé aux enfants de moins de 10 ans)

4 km (marche ou course)

8 km (course)

Informations pratiques

Date : 1er mai 2026

Horaire : fin de journée (à partir de 18h)

Lieu : Parking de l’école de musique – Hazebrouck

Inscription

Chaque inscription comprend :

1 sachet de poudre colorée

1 paire de lunettes

Ouverte à tous – marche ou course.

Parking de l’école de musique 5 rue d’aire 59190 HAZEBROUCK Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/a-p-e-l-de-l-ecole-catholique-abbe-lemire/evenements/color-run-hazebrouck »}]

Une course colorée et festive en fin de journée avec 4 ambiances à traverser !