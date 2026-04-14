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Color Run Hazebrouck 2026, Parking de l’école de musique, Hazebrouck

Color Run Hazebrouck 2026, Parking de l’école de musique, Hazebrouck

Color Run Hazebrouck 2026, Parking de l’école de musique, Hazebrouck vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Parking de l'école de musique

Adresse : 5 rue d'aire 59190 HAZEBROUCK

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : Ouvert à tous

Color Run Hazebrouck 2026 Vendredi 1 mai, 18h00 Parking de l’école de musique Nord

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T18:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T18:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Prépare-toi à vivre une expérience unique, festive et accessible à tous !
Que tu viennes pour courir, marcher ou simplement t’amuser entre amis ou en famille, cette Color Run est faite pour toi.
Un parcours en plusieurs ambiances : un moment festif avec food truck sur place !
‍♂️ Les parcours

  • 800 m (réservé aux enfants de moins de 10 ans)

  • 4 km (marche ou course)

  • 8 km (course)

Informations pratiques

  • Date : 1er mai 2026

  • Horaire : fin de journée (à partir de 18h)

  • Lieu : Parking de l’école de musique – Hazebrouck

Inscription
Chaque inscription comprend :

  • 1 sachet de poudre colorée

  • 1 paire de lunettes

Ouverte à tous – marche ou course.

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Une course colorée et festive en fin de journée avec 4 ambiances à traverser !

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