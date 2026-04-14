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Forum « 10 jours sans écrans », Salle des Augustins, Hazebrouck

Forum « 10 jours sans écrans », Salle des Augustins, Hazebrouck

Forum « 10 jours sans écrans », Salle des Augustins, Hazebrouck mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Salle des Augustins

Adresse : Place Degroote Hazebrouck

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Forum « 10 jours sans écrans » Mercredi 29 avril, 15h30 Salle des Augustins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00

  • De 15 h 30 à 17 h 30

  • Salle des Augustins, Place Degroote, Hazebrouck

  • Entrée gratuite, ouvert à tous

Au programme :

  • ​De 15 h 30 à 17 h 30 : stands et animations

  • À 17 h 45 : spectacle “Les improvocateurs”

Un moment d’échange et de sensibilisation pour mieux comprendre l’usage des écrans, à tous les âges.

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Dans le cadre de l’opération nationale « 10 jours sans écrans », la Ville d’Hazebrouck vous invite à un forum sur le thème :“Les écrans à tout âge : comprendre, prévenir, agir”.

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