Forum « 10 jours sans écrans », Salle des Augustins, Hazebrouck

Forum « 10 jours sans écrans » Mercredi 29 avril, 15h30 Salle des Augustins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00

De 15 h 30 à 17 h 30

Salle des Augustins, Place Degroote, Hazebrouck

Entrée gratuite, ouvert à tous

Au programme :

​De 15 h 30 à 17 h 30 : stands et animations

À 17 h 45 : spectacle “Les improvocateurs”

Un moment d’échange et de sensibilisation pour mieux comprendre l’usage des écrans, à tous les âges.

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de l’opération nationale « 10 jours sans écrans », la Ville d’Hazebrouck vous invite à un forum sur le thème :“Les écrans à tout âge : comprendre, prévenir, agir”.