Forum « 10 jours sans écrans », Salle des Augustins, Hazebrouck
Forum « 10 jours sans écrans », Salle des Augustins, Hazebrouck mercredi 29 avril 2026.
Forum « 10 jours sans écrans » Mercredi 29 avril, 15h30 Salle des Augustins Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00
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De 15 h 30 à 17 h 30
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Salle des Augustins, Place Degroote, Hazebrouck
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Entrée gratuite, ouvert à tous
Au programme :
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De 15 h 30 à 17 h 30 : stands et animations
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À 17 h 45 : spectacle “Les improvocateurs”
Un moment d’échange et de sensibilisation pour mieux comprendre l’usage des écrans, à tous les âges.
Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Dans le cadre de l’opération nationale « 10 jours sans écrans », la Ville d’Hazebrouck vous invite à un forum sur le thème :“Les écrans à tout âge : comprendre, prévenir, agir”.
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