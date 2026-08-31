Après-midi jeux de société pour petits et grands Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane
mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque municipale · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Après-midi jeux de société pour petits et grands
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Envie de jouer, de rire et de partager un bon moment ? La bibliothèque d’Oradour-sur-Glane vous invite à un après-midi jeux de société ouvert aux petits comme aux grands. Jeux de stratégie, de réflexion, de hasard ou de rapidité chacun pourra trouver son bonheur et relever de nouveaux défis. Venez en famille ou entre amis pour profiter d’un moment convivial où le plaisir de jouer ensemble est au cœur de l’animation. .
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr
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English : Après-midi jeux de société pour petits et grands
L’événement Après-midi jeux de société pour petits et grands Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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