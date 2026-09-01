Lecture d’automne (adultes) et atelier herbier pour les enfants Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Lecture d’automne (adultes) et atelier herbier pour les enfants

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

L’automne s’invite à la bibliothèque d’Oradour-sur-Glane pour un moment placé sous le signe des histoires et de la nature. Les adultes pourront profiter d’une lecture aux couleurs de la saison, tandis que les enfants partiront à la découverte des trésors de la nature à travers un atelier de création d’herbier. Une animation conviviale pour écouter, apprendre, créer et célébrer les richesses de l’automne. .

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

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English : Lecture d’automne (adultes) et atelier herbier pour les enfants

L’événement Lecture d’automne (adultes) et atelier herbier pour les enfants Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin