Après-midi jeux de société tous ensemble A la salle du Renouveau Lannemezan
Après-midi jeux de société tous ensemble A la salle du Renouveau Lannemezan dimanche 27 septembre 2026.
Après-midi jeux de société tous ensemble
A la salle du Renouveau 46 rue Paul Bert Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’association Au-delà des Jeux réunit curieux et passionnés autour des jeux de société et de rôle.
Découverte, partage et bonne humeur sont au rendez-vous pour passer un après-midi ludique et convivial !
.
A la salle du Renouveau 46 rue Paul Bert Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 51 87 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Au-delà des Jeux association brings together the curious and those with a passion for board and role-playing games.
Discover, share and enjoy an afternoon of fun and conviviality!
L’événement Après-midi jeux de société tous ensemble Lannemezan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65