Après-midi Jeux en Folie, animée par Les Jeux de la Fontaine La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Après-midi Jeux en Folie, animée par Les Jeux de la Fontaine

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Une après midi ludique pour petits et grands !

Le temps d’une après-midi, venez vous amuser autour d’une sélection variée de jeux de société proposée par la boutique Les jeux de la Fontaine à Sainte-Gemme la Plaine.

Tout public, à partir de 4 ans. Réservation obligatoire.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun-filled afternoon for young and old!

L’événement Après-midi Jeux en Folie, animée par Les Jeux de la Fontaine Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud