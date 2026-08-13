Après-midi Jeux en Folie, animée par Les Jeux de la Fontaine La Distylerie Luçon
mercredi 28 octobre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Après-midi Jeux en Folie, animée par Les Jeux de la Fontaine
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Une après midi ludique pour petits et grands !
Le temps d’une après-midi, venez vous amuser autour d’une sélection variée de jeux de société proposée par la boutique Les jeux de la Fontaine à Sainte-Gemme la Plaine.
Tout public, à partir de 4 ans. Réservation obligatoire.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
A fun-filled afternoon for young and old!
L’événement Après-midi Jeux en Folie, animée par Les Jeux de la Fontaine Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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