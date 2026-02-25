Après Midi JEUX Flers Flers
Flers Café Associatif l’Extension Flers Orne
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
2026-03-15
Le Café Associatif l’Extension vous accueille de 15 heures à 18 heures afin de partager ensemble un moment autour du jeu! De nombreux jeux de société vous attendent sur place (jeu d’ambiance, de lettres, de logique, … ainsi qu’un espace pour les plus jeunes.)
Boissons chaudes, rafraichissements et en cas sucrés sont disponibles sur place pour rendre cette parenthèse agréable et gourmande.
Entrée libre .
Flers Café Associatif l’Extension Flers 61100 Orne Normandie +33 7 87 64 03 82 extensionflers@gmail.com
