Concert de Jungeli et Jyeuhair Rue du Collège Flers

Concert de Jungeli et Jyeuhair

18 avril 2026, 20h30

Jungeli, véritable étoile montante de la scène urbaine, s’impose comme l’un des leaders de la nouvelle génération d’artistes.

Avec son titre Petit Génie , aujourd’hui quintuple single de diamant et morceau spotify le plus streamé de l’année 2023 et 2024, il a su séduire un large public et imposer son style unique. Son premier projet solo, En attendant pour le peuple , dévoilé l’automne dernier, a confirmé son immense potentiel, notamment grâce à une collaboration marquante avec Dadju.

À seulement 16 ans, Jungeli prouve qu’il est à l’aise aussi bien sur scène qu’en studio. L’été dernier, il a enflammé les grandes scènes de festivals tels que le Festival Solidays, le Rose Festival et le Golden Coast. Il sera de retour cet été sur la scène des festivals.

Il a également marqué les esprits des Français en atteignant la demi- finale du casting de Danse avec les Stars cette saison.

1ère partie Jyeuhair

Après un premier album marqué par une forte influence électronique, conçu en collaboration avec le producteur Chopsoe, Jyeuhair revient à ses racines avec un nouveau projet teinté de sonorités plus organiques, voire traditionnelles. Porté par le premier single solaire et mélancolique AH BON aux influences kompa, ce nouvel album témoigne d’une prise de maturité émotionnelle, personnelle et artistique, dans la manière dont Jyeuhair représente le monde qui l’entoure et la place qu’il y occupe en tant qu’artiste .

