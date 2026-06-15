Après midi Jeux géants en bois, lectures et détente Neuvy-le-Roi
Après midi Jeux géants en bois, lectures et détente Neuvy-le-Roi mercredi 8 juillet 2026.
Neuvy-le-Roi
Après midi Jeux géants en bois, lectures et détente
Place du Mail Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22
Après midi jeux géants en bois, lecture et détente
Après midi jeux géants en bois, lecture et détente .
Place du Mail Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07 spectacle@neuvy-le-roi.fr
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English :
Afternoon of giant wooden games, reading and relaxation
L’événement Après midi Jeux géants en bois, lectures et détente Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-15 par ADT 37