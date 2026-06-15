Après midi Jeux géants en bois, lectures et détente Neuvy-le-Roi mercredi 8 juillet 2026.

Neuvy-le-Roi

Après midi Jeux géants en bois, lectures et détente

Place du Mail Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Après midi jeux géants en bois, lecture et détente

Après midi jeux géants en bois, lecture et détente .

Place du Mail Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07 spectacle@neuvy-le-roi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon of giant wooden games, reading and relaxation

L’événement Après midi Jeux géants en bois, lectures et détente Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-15 par ADT 37