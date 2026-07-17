APRÈS-MIDI JEUX, Le Ripaillon, Nantes
samedi 25 juillet 2026 · Le Ripaillon · Nantes
Informations pratiques
APRÈS-MIDI JEUX Samedi 25 juillet, 14h30 Le Ripaillon Loire-Atlantique
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
–
Jenga, cartes… Quelles que soient nos langues, jouons ensemble !
Des jeux pour les adultes, et des jeux pour les enfants !
Ouvert à toutes et tous !
Samedi 25 juillet
De 14h30 à 16h
Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes
Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »
GRATUIT
Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 56 66 31 38 »}]
Jenga, cartes… Quelles que soient nos langues, jouons ensemble !
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Cours d’été Pilates et Stretching Postural – Umaneha, Dalby Sport-Santé, Nantes 17 juillet 2026
- Soirée – Guinguette estivale, Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD, Nantes 17 juillet 2026
- Unicycle show, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 17 juillet 2026
- FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2, Station Bottière, Nantes 17 juillet 2026
- MATINÉE BIEN-ÊTRE Le Ripaillon Nantes 18 juillet 2026