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APRÈS-MIDI JEUX, Le Ripaillon, Nantes

samedi 25 juillet 2026 · Le Ripaillon · Nantes

APRÈS-MIDI JEUX, Le Ripaillon, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Le Ripaillon
Adresse
31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
GRATUIT

APRÈS-MIDI JEUX Samedi 25 juillet, 14h30 Le Ripaillon Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00

Jenga, cartes… Quelles que soient nos langues, jouons ensemble !
Des jeux pour les adultes, et des jeux pour les enfants !
Ouvert à toutes et tous !

Samedi 25 juillet
De 14h30 à 16h
Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes
Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »
GRATUIT

Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 56 66 31 38 »}]
Jenga, cartes… Quelles que soient nos langues, jouons ensemble !

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