APRÈS-MIDI JEUX, Le Ripaillon, Nantes

Informations pratiques

APRÈS-MIDI JEUX Samedi 25 juillet, 14h30 Le Ripaillon Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00

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Jenga, cartes… Quelles que soient nos langues, jouons ensemble !

Des jeux pour les adultes, et des jeux pour les enfants !

Ouvert à toutes et tous !

Samedi 25 juillet

De 14h30 à 16h

Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes

Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »

GRATUIT

Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 56 66 31 38 »}]

Jenga, cartes… Quelles que soient nos langues, jouons ensemble !