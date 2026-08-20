AGENDA · Luçon
Après-midi jeux, Médiathèque Pierre Menanteau, Luçon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Menanteau · Luçon
Informations pratiques
Après-midi jeux Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Pierre Menanteau Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Un après-midi pour jouer : blind test, quiz, jeux de société… et en bonus des lectrices à emprunter !
Médiathèque Pierre Menanteau 3 rue de l’Adjudant Barrois 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire 0251561009 https://www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr/
Biblis en folie 2026
©médiathèques
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Atelier, La Jeune fille à la perle La Distylerie Luçon 21 août 2026
- Projection, Gardiens de la forêt (épisode 3) La Distylerie Luçon 22 août 2026
- Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages La Distylerie Luçon 25 août 2026
- Réalité Virtuelle, L’île des morts d’Arnold Böcklin & Le voyage intérieur de Paul Gauguin La Distylerie Luçon 26 août 2026
- Jeu vidéo, 30 Birds La Distylerie Luçon 28 août 2026