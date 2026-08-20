Après-midi jeux, Médiathèque Pierre Menanteau, Luçon

Informations pratiques

Après-midi jeux Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Pierre Menanteau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Un après-midi pour jouer : blind test, quiz, jeux de société… et en bonus des lectrices à emprunter !

Médiathèque Pierre Menanteau 3 rue de l’Adjudant Barrois 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire 0251561009 https://www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr/

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