Après-Midi jeux parents-enfants Sortilèges L’annexe Saint-Malo
Après-Midi jeux parents-enfants Sortilèges L’annexe Saint-Malo mercredi 20 mai 2026.
Saint-Malo
Après-Midi jeux parents-enfants
Sortilèges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez en famille découvrir des jeux adaptés aux plus jeunes (3-10 ans).
Nous vous accueillons en continu de 15h à 18h dans la grande salle de jeux pour vous faire jouer en famille. .
Sortilèges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 61 51 64 95
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English :
L’événement Après-Midi jeux parents-enfants Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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