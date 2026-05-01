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Après-Midi jeux parents-enfants Sortilèges L’annexe Saint-Malo

Après-Midi jeux parents-enfants Sortilèges L’annexe Saint-Malo mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Sortilèges L'annexe

Adresse : 55 Rue de la Pie

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Malo

Après-Midi jeux parents-enfants

Sortilèges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Venez en famille découvrir des jeux adaptés aux plus jeunes (3-10 ans).

Nous vous accueillons en continu de 15h à 18h dans la grande salle de jeux pour vous faire jouer en famille.   .

Sortilèges L’annexe 55 Rue de la Pie Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 61 51 64 95 

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English :

L’événement Après-Midi jeux parents-enfants Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-09 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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