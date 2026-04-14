Fête du vélo, Saint-Malo, Saint-Malo

Fête du vélo Dimanche 17 mai, 10h00 Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00

Dans le cadre des animations “Mai à vélo” promues par la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), l’association A Vélo Malo vous invite à la Fête du vélo, une balade, facile et sécurisée, ouverte à tout cycliste (adulte et enfant). L’itinéraire partira de l’esplanade St Vincent, empruntera les nouveaux aménagements cyclables, dont l’avenue Patton, pour se terminer en rejoignant la Fête du Parc Bel-Air, à St Servan.

Saint-Malo esplanade Saint Vincent, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne

Balade à vélo, gratuite et ouverte à tous, d’une dizaine de km à la découverte des deniers aménagements cyclables de Saint-Malo