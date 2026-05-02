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Après-midi Jeux TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Après-midi Jeux TOUROUVRE Tourouvre au Perche mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : TOUROUVRE

Adresse : 10 Rue du 13 Août 1944

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

Après-midi Jeux

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Après-midi consacré aux jeux. Proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.   .

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 

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English : Après-midi Jeux

L’événement Après-midi Jeux Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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