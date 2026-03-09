Après-midi ludique Fontbouillant Montluçon
Après-midi ludique Fontbouillant Montluçon mercredi 3 juin 2026.
Après-midi ludique
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03
2026-06-03
Après-midi ludique pour tous les goûts et tous les âges jeux de plateau, jeux vidéo et casques VR.
Réservation conseillée.
Fontbouillant 4 rue du général Émile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
English :
Fun afternoon for all tastes and ages: board games, video games and VR headsets.
Reservations recommended.
