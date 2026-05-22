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Vide grenier festif Cour de l’église Sainte Thérèse Montluçon

Vide grenier festif Cour de l’église Sainte Thérèse Montluçon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Cour de l'église Sainte Thérèse

Adresse : 70 Rue d'Ulm

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Montluçon

Vide grenier festif

Cour de l’église Sainte Thérèse 70 Rue d’Ulm Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 06:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Organisé par ACE, le mouvement des enfants.
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Cour de l’église Sainte Thérèse 70 Rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 48 86 41 

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English :

Organized by ACE, the children’s movement.

L’événement Vide grenier festif Montluçon a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme

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