Vide grenier festif Cour de l’église Sainte Thérèse Montluçon

Montluçon

Vide grenier festif

Cour de l’église Sainte Thérèse 70 Rue d’Ulm Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 06:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Organisé par ACE, le mouvement des enfants.

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Cour de l’église Sainte Thérèse 70 Rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 48 86 41

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English :

Organized by ACE, the children’s movement.

L’événement Vide grenier festif Montluçon a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme