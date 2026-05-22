Vide grenier festif Cour de l’église Sainte Thérèse Montluçon
Vide grenier festif Cour de l’église Sainte Thérèse Montluçon samedi 6 juin 2026.
Montluçon
Vide grenier festif
Cour de l’église Sainte Thérèse 70 Rue d’Ulm Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 06:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Organisé par ACE, le mouvement des enfants.
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Cour de l’église Sainte Thérèse 70 Rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 48 86 41
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English :
Organized by ACE, the children’s movement.
L’événement Vide grenier festif Montluçon a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme
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